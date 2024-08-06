Жену блогера «Трансформатора» задержали

Жена российского блогера и коуча Дмитрия «Трансформатора» Портнягина Екатерина задержана по подозрению в даче взятки. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет Telegram-канал Baza.

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По данным источников канала в Следственном комитете, Портнягину задержали при попытке передать 300 тысяч рублей сотруднице префектуры СВАО Москвы.

Деньги якобы предназначались для того, чтобы решить проблему с постройкой на территории проекта Портнягиных - элитного банного комплекса Siberia. Цены на посещение комплекса начинаются от 25 тысяч рублей за 4 часа, а на сайте указано, что в Siberia «создают уникальный опыт традиционного парения для каждого гостя».

Тверской районный суд назначил Портнягиной запрет определенных действий. Уголовное дело расследуется по статье «посредничество во взяточничестве».

При этом адвокаты семьи Портнягиных Евгений Грицков, Михаил Мушаилов и Вадим Шахов отказались комментировать ситуацию.

Ранее налоговая служба начала проверки финансовой деятельности блогеров в России. После чего стало известно о возбуждении дела по статьям «уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере» и «легализация денежных средств, полученных преступным путем» в отношении основателя Сlub 500, бизнес-коуча и блогера Дмитрия Портнягина.

Согласно версии следствия, с 2018 по 2020 год блогер и его жена не заплатили 124 миллиона рублей налогов. Более 91 миллиона из этой суммы были отправлены на счета третьих юридических лиц.

На время рассмотрения дела блогеру было запрещено пользоваться Интернетом. При этом в СМИ появилась информация, что Портнягины возместили ущерб государству в полном объеме.