Появились подробности взрыва в жилом доме в Москве

Взрыв неизвестного предмета произошел в доме №7 к 2 по улице Артамонова в Москве. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на столичное ГУ МЧС, в результате происшествия есть пострадавшие.

По данным Telegram-канала 112, инцидент произошел на 2 этаже дома. Причиной взрыва стала граната — она сдетонировала в руке мужчины. От полученных травм он скончался.

Взрыв произошел в жилом доме в Москве

Как пишет Telegram-канал Shot, погибшему 62 года. Он жил в квартире с супругой, однако в момент происшествия женщины не было дома. Сейчас на месте ждут саперов, спасатели продолжают эвакуировать жильцов.

Отмечается, что нарушений конструкций дома и систем жизнеобеспечения нет, незначительные повреждения получило остекление в комнате. Горения за взрывом не последовало.

Напомним, что первоначально СМИ сообщили о взрыве бытового газа. Телеканал «360» отмечал, что в доме выбило два окна, ощущался запах гари. Дверь квартиры, в которой произошел инцидент, никто не открывал.