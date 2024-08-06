Суд оставил в СИЗО экс-главу столичного департамента культуры Кибовского

Экс-главу столичного департамента культуры Александра Кибовского оставили под стражей. Такое решение только что огласил Мосгорсуд.

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Таким образом, суд поддержал доводы прокуратуры. Представитель ведомства отмечал, что Кибовский, находясь на свободе, может скрыться. Ходатайство защиты о замене заключения в СИЗО на домашний арест было отклонено.

Во время рассмотрения апелляционной жалобы стало известно, что показания в рамках уголовного дела давала бывший директор Мосгорпарка (подведомственное учреждение департамента культуры - прим. "РГ") Виктория Хабалонова.

Напомним, что Александр Кибовский был задержан 17 июля. Он обвиняется в получении восьми взяток и покушении на мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что экс-глава департамента культуры незаконно получил более 100 миллионов рублей. Сам Александр Кибовский заявил о невиновности.