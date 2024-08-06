Суд оставил в СИЗО экс-главу столичного департамента культуры Кибовского
Экс-главу столичного департамента культуры Александра Кибовского оставили под стражей. Такое решение только что огласил Мосгорсуд.
Таким образом, суд поддержал доводы прокуратуры. Представитель ведомства отмечал, что Кибовский, находясь на свободе, может скрыться. Ходатайство защиты о замене заключения в СИЗО на домашний арест было отклонено.
Во время рассмотрения апелляционной жалобы стало известно, что показания в рамках уголовного дела давала бывший директор Мосгорпарка (подведомственное учреждение департамента культуры - прим. "РГ") Виктория Хабалонова.
Напомним, что Александр Кибовский был задержан 17 июля. Он обвиняется в получении восьми взяток и покушении на мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что экс-глава департамента культуры незаконно получил более 100 миллионов рублей. Сам Александр Кибовский заявил о невиновности.