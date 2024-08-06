Взрыв произошел в жилом доме в Москве. Как сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственные источники, пострадали по меньшей мере два человека.

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По предварительной информации, взрыв бытового газа случился в квартире на 5 этаже дома на улице Артамонова в районе Фили-Давыдково. На месте работают экстренные службы.

Напомним, что 1 августа взрыв газа произошел в пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле. Обрушились два подъезда. 10 человек, в том числе пятеро детей, погибли. По сообщению областного Минздрава, 11 пациентов продолжают оставаться в больницах, троих несовершеннолетних и одного взрослого готовят к выписке.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Задержаны мастер и два слесаря местной компании «ГАЗЭКС».