Российскую пенсионерку придавило остановкой

В Тюмени вечером 5 августа остановочный павильон упал на пенсионерку, пишет Telegram-канал TyumenTimes со ссылкой на внучку пострадавшей. Пожилую женщину госпитализировали с перелом позвонка и ребер. Ее состояние оценивается как тяжелое.

Мою бабушку придавило остановкой. В связи с ремонтом труб остановку перенесли рядом с фонтаном на Тружеников Тыла, называется «Олимпийская» в сторону Монтажников. Остановка неоднократно падала, но ее ставили обратно, при этом никак не закрепляя, — рассказала девушка.



Ранее в Приморском районе Санкт-Петербурга на проспекте Королева водитель фургона врезался в светофорную стойку, которая затем упала на 13-летнюю девочку. Как рассказали очевидцы, семиклассница переходила дорогу с родителями. Подростка госпитализировали с сотрясением мозга и резаной раной лба.

В Москве до этого водитель в нетрезвом состоянии протаранил остановку около ТЦ «Ковчег» на улице Дубравной. В ДТП участвовал и другой автомобиль. Машины столкнулись, после чего одна из них врезалась в остановку. Рядом с автомобилем одного из участников аварии оказалась бутылка водки.