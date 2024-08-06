Два человека упали и получили травмы в результате давки в екатеринбургском аэропорту Кольцово после криков о стрельбе в терминале. Подробности случившегося сообщили в пресс-службе Росавиации.

Минувшей ночью в зоне пограничного контроля кто-то из пассажиров спровоцировал панику. В результате началась давка и неконтролируемое перемещение людей в зонах паспортного и таможенного контроля, — говорится в сообщении.



При этом два человека во время давки упали. Сотрудники здравпункта аэропорта оказали им необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что кто-то из пассажиров закричал о стрельбе в аэропорту. В самой гавани эту информацию не подтвердили.