Долги Блиновской перед налоговой снова выросли
Долг «королевы марафонов» Елены Блиновской по налогам вырос на 1,5 млн рублей. Об этом со ссылкой на ее регистрационные документы пишут «Известия».
Весной 2023 года Блиновская, получившая известность благодаря «марафонам желаний», стала фигуранткой дела об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере. Следователи предъявили блогеру и ее мужу Алексею Блиновскому обвинения в легализации 706 из 906 млн рублей сокрытых налогов. Блиновскую поместили под домашний арест, но позже суд ужесточил ей меру пресечения, отправив в СИЗО.
Согласно данным ИНН за 24 июня, сумма долга «королевы марафнов» составляла 1 млрд 217 млн рублей. Однако к 6 августа она выросла на 1,5 млн рублей. Таким образом, блогер должна 1 млрд 218 млн 626 тыс.
Telegram-канал Mash ранее сообщил, что для того, чтобы погасить задолженность, Блиновская уже продала элитную квартиру и сейчас собирается избавляться от остатков автопарка. При этом имущество Блиновской арестовано, средства приходится изымать через специальный счет, после которого деньги по ходатайству перечисляют в государственный бюджет.