Долги Блиновской перед налоговой снова выросли

Долг «королевы марафонов» Елены Блиновской по налогам вырос на 1,5 млн рублей. Об этом со ссылкой на ее регистрационные документы пишут «Известия».

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Весной 2023 года Блиновская, получившая известность благодаря «марафонам желаний», стала фигуранткой дела об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере. Следователи предъявили блогеру и ее мужу Алексею Блиновскому обвинения в легализации 706 из 906 млн рублей сокрытых налогов. Блиновскую поместили под домашний арест, но позже суд ужесточил ей меру пресечения, отправив в СИЗО.

Согласно данным ИНН за 24 июня, сумма долга «королевы марафнов» составляла 1 млрд 217 млн рублей. Однако к 6 августа она выросла на 1,5 млн рублей. Таким образом, блогер должна 1 млрд 218 млн 626 тыс.

Telegram-канал Mash ранее сообщил, что для того, чтобы погасить задолженность, Блиновская уже продала элитную квартиру и сейчас собирается избавляться от остатков автопарка. При этом имущество Блиновской арестовано, средства приходится изымать через специальный счет, после которого деньги по ходатайству перечисляют в государственный бюджет.