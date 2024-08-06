Избрать меру пресечения генералу Шестерову не позволяет состояние его здоровья

Следователи будут просить военный суд об избрании меры пресечения замначальнику главного управления инновационного развития МО РФ генерал-майору Владимиру Шестерову, как только позволит состояние его здоровья, сообщили ТАСС в экстренных службах.

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"Следствие выйдет в военный суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения, как только позволит его состояние здоровья. В настоящее время он находится под наблюдением врачей", - сказал собеседник агентства.



В экстренных службах не стали уточнять ТАСС состояние здоровья фигуранта дела о хищении в парке "Патриот", который был задержан вместе с полковником запаса Вячеславом Ахмедовым, арестованным 3 августа.