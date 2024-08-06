Появились кадры последствий нападения ДРГ на Курскую область

Появилось видео последствий обстрела города Суджа в Курской области. Кадры опубликовал Telegram-канал «Типичный Курск». Газета.Ru

В выложенном видео заметны последствия обстрела жилых кварталов города — ряд домов получил серьезные повреждения, на дороге видны обломки зданий и куски вырванного ударами снарядов асфальта. В результате обстрела ранения получили по меньшей мере пять человек. Lenta.ru

О том, что ВСУ атаковали город Суджа в ночь на 6 августа ранее сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. По его словам, пострадали пять человек, в том числе трое детей. Всех госпитализировали. Кроме того повреждены несколько жилых домов. News.ru