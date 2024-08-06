Оренбуржец из ревности залез в квартиру возлюбленной и ударил ее ножом в шею

Жителя Оренбурга подозревают в нападении на 51-летнюю возлюбленную. Об этом сообщает управление МВД по региону.

© Газета.Ru

По версии правоохранителей, между парой произошел конфликт на почве ревности. Это привело к тому, что ранее судимый мужчина залез в квартиру к 51-летней женщине и ударил несколько раз ножом в шею.

«Сотрудниками полиции задержанный передан в следственные органы», – поделились в ведомстве.

По данным СК РФ, мужчина нашел нож в квартире, травмы женщине он нанес не только в шею, но и в другие части туловища. Спасти россиянку не удалось.

При этом подозреваемый попытался скрыть следы преступления и сбежал с места. Правоохранители оперативно нашли его, изъяли нож и нашли другие доказательства.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Следователи настаивают на заключении фигуранта под стражу.

На данный момент проводятся все необходимые экспертизы, проводятся другие следственные мероприятия.