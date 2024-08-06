Задержаны трое причастных к терактам в Дагестане

Сотрудники правоохранительных органов задержали трех боевиков, причастных к терактам в Дагестане. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Lenta.ru

По данным канала, двум задержанным по 18 лет, третьему — 16, они состояли в международной террористической организации ИГИЛ (организация запрещена в России) и пропагандировали ее идеологию. Следствие выяснило, что молодые люди участвовали в планировании атаки на Свято-Успенский Кафедральный собор Махачкалы. Газета.Ru

Ранее Советский районный суд Махачкалы арестовал трех жителей Каспийска по подозрению в создании террористического сообщества. Они планировали подорвать церковь Казанской иконы Божией Матери вместе с прихожанами. Подозреваемые самостоятельно создали взрывное устройство и хранили готовое к использованию орудие преступления по месту жительства одного из задержанных. Их заключили под стражу на два месяца. News.ru