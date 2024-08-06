Дело о хищении в "Патриоте" возбудили перед обыском и выемкой документов

Уголовное дело о многомиллионном хищении в парке "Патриот" в отношении неустановленных лиц было возбуждено перед обысками и выемкой документов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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"В ходе оперативно-следственных действий в "Патриоте", выемки документов на рабочих местах сотрудников парка следствие приняло решение о привлечении к уголовной ответственности ряда руководителей", – отметил собеседник агентства.



При этом директор парка Вячеслав Ахмедов не признает вину в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, однако готов сотрудничать со следствием.

"Он считает себя невиновным, так как, по его мнению, его действия не носили криминального характера, а лежат в плоскости гражданско-хозяйственных отношений", – пояснил источник.



В правоохранительных органах также уточнили, что с замначальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майором Владимиром Шестеровым, который является другим фигурантом дела, продолжаются следственные действия.

Ахмедов и Шестеров были задержаны по делу о мошенничестве. По данным следствия, они вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, направленных на обеспечение работы парка и конгрессно-выставочного центра. На их активы наложены обеспечительные аресты.

В парке 23 июля провели выемку документов, а также допрос Ахмедова. Точная сумма ущерба по уголовному делу еще не установлена, однако на данный момент она превышает 40 миллионов рублей.

В настоящий момент Ахмедов арестован до 21 сентября. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу еще в минувшую субботу, 3 августа.