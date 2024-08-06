Сотрудников «Патриота» допросили по делу о хищении

Следователи допросили сотрудников парка «Патриот» и комплексно-выставочного центра «Патриот» по делу о хищении более 40 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

По словам источника агентства, в организациях провели обыски и изъяли документы, которые имеют значение для расследования уголовного дела.

5 августа сообщалось, что военные следователи проверяют всю деятельность директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова с 2021 года.

До этого стало известно, что Ахмедова задержали на рабочем месте. Также был задержан заместитель начальника Главного управления инновационного развития министерства обороны России генерал-майор Владимир Шестеров. По ходатайству следствия суд избрал Ахмедову меру пресечения в виде ареста.

По данным следствия, Ахмедов и Шестеров вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра.