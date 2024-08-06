Стало известно о сотрудничестве главы «Патриота» со следствием

Арестованный директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов пошел на сотрудничество со следствием, пишет РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах. К нему также присоединился другой фигурант дела — замначальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майор Владимир Шестеров.

Оба проходят по уголовной статье о мошенничестве. Подробностей о сделке Ахмедова и Шестерова со следствием нет.

«Ахмедов и Шестеров сотрудничают со следствием», — отметил собеседник агентства.



Сумма хищений при совершении государственных закупок в парке «Патриот» составила свыше 40 млн рублей. Такой комментарий последовал на фоне ареста руководства учреждения в Подмосковье. Правоохранители также раскрыли, что потерпевшей стороной в деле о хищении является Министерство обороны России.

Telegram-канал Mash позже сообщил, что Ахмедов покупал блатные номера для элитных автомобилей и владеет квартирами в центре столицы. По его данным, арестованный и его дети прописаны в трех квартирах в Москве: на Зеленоградской, Левобережной и Большой Садовой улицах. Как пишет Mash, директор «Патриота» за последние десять лет приобрел автомобили Mercedes-Benz GLK, Mazda CX-5, Audi Q7, Audi A6 и Ford Focus.