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В аэропорту Екатеринбурга произошла давка

Два человека упали и получили травмы во время давки в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге в зоне паспортного и таможенного контроля.

В аэропорту Екатеринбурга произошла давка
© ТАСС

Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

"В зоне пограничного контроля <...> кто-то из пассажирoв спровоцировал панику, в результате кoторой началась давка и неконтрoлируемое перемещение людей в зонах паспортнoго и таможенного контроля, - говорится в сообщении. - Два человeка при этом упали и получили трaвмы".

В пресс-службе уточнили, что пострадавшим оказали помощь сотрудники здравпункта аэропорта.

Уральской транспортной прокуратурой организована проверка по факту инцидента.

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