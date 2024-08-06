В аэропорту Екатеринбурга произошла давка

Два человека упали и получили травмы во время давки в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге в зоне паспортного и таможенного контроля.

Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

"В зоне пограничного контроля <...> кто-то из пассажирoв спровоцировал панику, в результате кoторой началась давка и неконтрoлируемое перемещение людей в зонах паспортнoго и таможенного контроля, - говорится в сообщении. - Два человeка при этом упали и получили трaвмы".



В пресс-службе уточнили, что пострадавшим оказали помощь сотрудники здравпункта аэропорта.

Уральской транспортной прокуратурой организована проверка по факту инцидента.