Троих сотрудников компании «Газкс» задержали 5 августа после взрыва и частичного обрушения дома на улице Сибирской в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Уголовное дело расследуется по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

«"ГАЗЭКС" оказывает всяческую поддержку следствию для проведения объективного расследования и установления истинных причин трагедии в Нижнем Тагиле», — заявили в компании.



Напомним, что взрыв с последующим обрушением двух подъездов пятиэтажного газифицированного дома произошел в четверг, 1 августа. 10 человек, в том числе пятеро детей, погибли. По сообщению областного Минздрава, 11 пациентов продолжают оставаться в больницах, троих несовершеннолетних и одного взрослого готовят к выписке.