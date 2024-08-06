В деле генерала Булгакова появились новые улики

К делу бывшего заместителя министра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова приобщили содержимое шести банковских ячеек.

О появлении новых улик сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Стали известны новые детали в деле экс-замминистра обороны Булгакова

«Находящиеся там документы и предметы, имеющие значение для уголовного дела, было разрешено изъять», — поведал собеседник агентства. Кому именно принадлежали ячейки, не сообщается.



Ранее сообщалось, что Булгаков активно сотрудничает со следствием. Генерал дает показания и пытается показать непричастность к инкриминируемым преступлениям.

Булгаков был арестован 26 июля, он проходит обвиняемым по делу о коррупции.