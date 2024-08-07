Фигуранта дела о хищениях в парке «Патриот» отправили под домашний арест

Суд отправил под домашний арест заместителя начальника главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майора Владимира Шестерова, обвиняемого в хищении бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности подмосковного парка «Патриот». Об этом «Коммерсант» («Ъ») со ссылкой на источник.

С соответствующим ходатайством в 235-й гарнизонный военный суд обратилось главное военное следственное управление Следственного комитета (СК) России.

«По решению суда Шестеров будет находиться под домашним арестом в его доме в Рузском районе Подмосковья до 21 сентября», — подчеркнул источник.

Ранее стало известно, что фигуранты дела о мошенничестве в «Патриоте» пошли на сотрудничество со следствием.

5 августа был арестован директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов и задержан замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Владимир Шестеров. По версии следствия, генералы несут ответственность за хищение средств, выделенных для функционирования парка «Патриот».