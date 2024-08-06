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Ущерб по делу директора парка «Патриот» составил десятки миллионов рублей

Сумма ущерба по уголовному делу директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова превышает 40 миллионов рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Собеседник агентства уточнил, что точная сумма ущерба будет установлена после проведения необходимых следственных действий.

Ущерб по делу директора парка «Патриот» составил десятки миллионов рублей
© Bulkin Sergey / Globallookpress

В Москве задержали руководство парка «Патриот»

Ахмедов был задержан утром 5 августа по обвинению в хищении средств, выделенных для функционирования парка «Патриот». Суд арестовал его до 21 сентября.

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