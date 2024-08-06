СК обнародовал подробности обвинения экс-прокурору Сызрани

Взятка в 3 млн рублей, которая предназначалась экс-прокурору Сызрани Вадиму Федорину, была замаскирована под соглашение об оказании адвокатских услуг, сообщают «Известия».

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Приговор Автозаводским судом Тольятти будет оглашен 7 августа. Как считает следствие, деньги бывший прокурор собирался получить от руководства медицинской компании «Гиппократ» за отказ от заведения уголовного дела. Якобы компания выдавала водителям медицинские справки без соответствующего медосмотра.

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Чтобы застраховать себя от последствий, взятку оформили как соглашение о предоставлении адвокатских услуг между «Гиппократом» и бывшим подчиненным Федорина, а позднее адвокатом Дмитрием Фоминым. Федорина не взяли с поличным. Первый транш взятки в 600 тыс. рублей был изъят у него, когда он только собирался передать деньги прокурору. Именно поэтому Федорину вменяют не взятку, а покушение на нее.

Несмотря на то что деньги прокурор в руках не держал, доказать, что они предназначались именно ему, следователям помогли прослушка его телефонных переговоров и показания свидетелей.

Экс-прокурор своей вины не признал. На суде он заявил, что стал «жертвой провокации» за свою несговорчивость и намерение довести дело «Гиппократа» и некоторых других предпринимателей до логического завершения.

Обвинение просит для бывшего коллеги 11 лет лишения свободы.