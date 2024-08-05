В море Лаптевых пропал моряк с танкера "Ленанефть"

Моряк с танкера "Ленанефть" пропал в понедельник в море Лаптевых, сообщил представитель Росавиации.

"Поисково-спасательное воздушное судно Росавиации - вертолет Ми-8МТВ-1 авиакомпании "Полярные авиалинии" - в 21:00 мск присоединился к поискам пропавшего в понедельник, 5 августа, в море Лаптевых моряка с танкера "Ленанефть", - говорится в сообщении представителя Росавиации в его Telegram-канале.



По его данным, на борту вертолета находится спасательная парашютно-десантная группа Тиксинской региональной поисково-спасательной базы, филиала подведомственного Росавиации ФКУ "Дальневосточный авиационный поисково-спасательный центр".