Суд арестовал обвиняемых в покушении на убийство боксера Двали

Суд арестовал шестерых жителей Феодосии, обвиняемых в покушении на убийство чемпиона России по боксу Дмитрия Двали, до 29 сентября включительно. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу СУ СК Крыма и Севастополя.

В ведомстве пояснили, что в отношении остальных участников массовой драки судебное заседание продолжается.

Ранее сообщалось, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия лиц, напавших на Дмитрия Двали, с хулиганства на покушение на убийство.

Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, отметили в СК РФ.

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Кроме того, в Федерации бокса России подчеркнули, что будут следить за ситуацией с избиением чемпиона Дмитрия Двали.