В Челябинске мужчину осудили на 13 лет за изнасилование дочери сожительницы

Суд вынес приговор жителю Челябинской области, который изнасиловал девочку. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

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По версии правоохранителей, 30-летний россиянин надругался над малолетней дочерью своей сожительницы. При этом сам мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. О других деталях произошедшего не сообщается.

В отношении челябинца возбудили уголовное дело. Фигуранта признали виновным и приговорили к лишению свободы на 13 лет. Это время он проведет в колонии строгого режима.

До этого в Подмосковье мужчину задержали за изнасилование собственной дочери. По данным источника, впервые россиянин надругался над девочкой, когда ей было 11 лет. Впоследствии подобное повторялось более 50 раз.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Известно, что родители ребенка разводятся. В данный момент пострадавшая проживает с матерью.