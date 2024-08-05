В Челябинске мужчину осудили на 13 лет за изнасилование дочери сожительницы
Суд вынес приговор жителю Челябинской области, который изнасиловал девочку. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.
По версии правоохранителей, 30-летний россиянин надругался над малолетней дочерью своей сожительницы. При этом сам мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. О других деталях произошедшего не сообщается.
В отношении челябинца возбудили уголовное дело. Фигуранта признали виновным и приговорили к лишению свободы на 13 лет. Это время он проведет в колонии строгого режима.
До этого в Подмосковье мужчину задержали за изнасилование собственной дочери. По данным источника, впервые россиянин надругался над девочкой, когда ей было 11 лет. Впоследствии подобное повторялось более 50 раз.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Известно, что родители ребенка разводятся. В данный момент пострадавшая проживает с матерью.