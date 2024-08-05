В Ираке прогремели взрывы возле американской базы

Взрывы раздались в районе военной базы США «Айн-аль-Асад», расположенной на западе Ирака в провинции Анбар. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источники.

По данным агентства, на базе располагаются подразделения международной коалиции под управлением США.

Журналисты отметили, что сведений о характере повреждений и количестве пострадавших пока не приводится.

Напомним, что в октябре 2023 года обострился конфликт между палестинским движением ХАМАС и Израилем.

На фоне конфликта базы США, возглавляющих международную коалицию в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в регионе вооруженные шиитские группировки.