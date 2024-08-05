В Бангладеш восемь человек сгорели заживо в подожженном протестующими отеле

По меньшей мере восемь человек сгорели заживо и еще 84 получили ожоги и травмы после того, как толпа подожгла отель Jabir в городе Джессор на западе Бангладеш.

Как сообщает газета Dhaka Tribune, владелец отеля Шахину Чакладар занимает в этом округе пост генерального секретаря партии "Авами лиг", к которой принадлежит подавшая в отставку и покинувшая страну премьер Шейх Хасина.

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Как указывает издание, толпы людей праздновали отставку Хасины в разных точках города и выкрикивали лозунги против "Авами лиг". В ходе празднования был подожжен отель Jabir. Кроме того, толпа подожгла и разгромила дома нескольких местных партийных лидеров и депутата парламента от этой партии.