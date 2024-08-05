Мужчина устроил стрельбу из окна квартиры в Москве и ранил женщину с ребенком

Мужчина устроил стрельбу из окна квартиры и ранил женщину с ребенком на детской площадке в Восточном Дегунино. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

По предварительным данным, все произошло около дома по улице 800-летия Москвы. 40-летний местный житель произвел выстрелы из пневматического оружия с четвертого этажа в сторону детской площадки, попав в женщину и ее дочь 2021 года рождения.

В настоящее время злоумышленник задержан, против него возбуждено уголовное дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ. В его квартире силовики обнаружили пневматический пистолет. Дело находится на контроле у прокуратуры.

Ранее сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту стрельбы в одном из кафе-баров Санкт-Петербурга.