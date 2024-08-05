47-летний мужчина скончался после падения под поезд метро на севере Москвы. Инцидент произошел в понедельник, 5 августа, вечером. Информация об этом появилась в СМИ.

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По предварительной информации, москвич упал на рельсы на станции «Динамо». В этот момент к станции подъезжал поезд.

Мужчину удалось вытащить из под поезда живым, однако вскоре он скончался от полученных повреждений.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. В связи с инцидентом на линии возникли задержки в движении поездов, которые в настоящий момент устранены, передает «МК».

В понедельник, 29 июля, в Волгоградской области с железнодорожных рельсов сошли несколько вагонов пассажирского поезда, следовавшего из Казани в Адлер. По последним данным, в результате аварии пострадали около ста человек. Причиной схода вагонов стал КамАЗ, выехавший на железнодорожные пути. Что еще известно об аварии — в материале «Вечерней Москвы».