Президент альянса мастеров музыкальных инструментов РФ стал жертвой мошенников

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Президент Российского альянса мастеров музыкальных инструментов Альфред Гинзбург стал жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что в результате действий мошенников Гинзбург потерял 350 тысяч рублей. Согласно имеющейся информации, ему позвонили с неизвестного номера и рассказали о ДТП, в которую якобы попала жена мужчины — сбила подростка на переходе. После этого звонивший предложил «замять» дело за денежную выплату.

Когда 89-летний Гинзбург согласился и передал мошенникам 130 тысяч рублей, злоумышленники снова перезвонили музыканту и потребовали больше денег. Тогда мужчина поехал на дачу, чтобы забрать хранившиеся там наличные — тысячу швейцарских крон и 195 тысяч рублей.

Позже выяснилось, что жена Гинзбурга не попадала ни в какое ДТП, а самой женщине также звонили мошенники — они сообщили, что музыканта госпитализировали, но женщина проверила информацию и не поверила злоумышленникам. Сейчас преступников ищут следователи — семья музыканта подала заявление в полицию.

Ранее мошенники создали фейковую страницу главы Каменского района.