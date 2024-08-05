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Сестра таксиста из Дагестана, домогавшегося пассажирок в Москве, осудила поведение брата

Сестра водителя такси Хаджимурада Абдахова, который домогался пассажирок и снимал это на видео, осудила поведение брата. Об этом сообщает Regnum.

Сестра назвала позором поведение таксиста из Дагестана, домогавшегося пассажирок
© Газета.Ru
«Это просто шок! Мне даже стыдно такое родителям показывать, они пожилые люди. Я скинула эти видео старшему брату, он с Мурадом разберется. Я не понимаю, как ему вообще в голову такое пришло? Кто как одевается — вообще не его дело, это абсолютно его не касается», — рассказала изданию Патимат, старшая сестра мужчины.

По ее словам, поведение Хаджимурада Абдахова является позором для семьи и заявила, что шокирована произошедшим.

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До этого стало известно, что водителя такси задержали сотрудники правоохранительных органов. Проводится проверка по статье Уголовного кодекса РФ о покушении на насильственные действия сексуального характера. Видеоролики, снятые Абдаховым, привлекли внимание правоохранителей после того, как были опубликованы в группах с националистическим уклоном.

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