Следователи проверят семью ребенка, отравившегося спрятанным в булке наркотиком

Следователи Нижегородской области проведут проверку после отравления ребенка наркотиком. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

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На данный момент специалисты ведомства проводят необходимые мероприятия, которые помогут установить причины инцидента. Проверка затронет в том числе и семью пострадавшего. Следователи проверят, в каких условиях живет несовершеннолетний.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – поделились в ведомстве.



По предварительным данным, отец четырехлетнего мальчика должен был передать посылку знакомому в СИЗО. Все, что находилось внутри, собирала подруга задержанного.

Когда глава семьи принес пакет домой, его сын взял булку и съел ее. Спустя некоторое время самочувствие ребенка ухудшилось, он впал в кому. Медики госпитализировали пострадавшего.

Исследования показали, что в моче ребенка были запрещенные вещества. Мать и отца задержали. Известно, что они привлекались к ответственности по статье, связанной с оборотом наркотиков.