В Петербурге школьник решил искупаться в бассейне и получил перелом позвонка

Подросток из Петербурга попал в больницу после посещения аквапарка. Об этом сообщает «Фонтанка».

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Инцидент произошел в заведении на проспекте Культуры. По данным источника, 15-летний подросток решил поплавать и начал заходить в бассейн с наклонным днищем, но в какой-то момент упал и не смог самостоятельно выбраться.

Врачи оперативно прибыли на место и направили молодого человека в медучреждение. Специалисты диагностировали у пострадавшего перелом грудного позвонка.

Как сообщает «Патрульный Петербурга», молодой человек находится в удовлетворительном состоянии, медики оказывают ему всю необходимую помощь.

На ситуацию обратили внимание правоохранители. На данный момент выясняются все обстоятельства инцидента.

До этого в Петербурге спасли девочку, которой оторвало фалангу пальца. Школьница попыталась перелезть через забор, но в какой-то момент кольцо зацепилось за часть конструкции. В результате она получила тяжелейшее повреждение сосудов, костей, нервов и мягких тканей.