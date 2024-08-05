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Суд приговорил бывшего замдиректора «Почты России» к 3,5 года колонии

Симоновский районный суд Москвы приговорил бывшего заместителя генерального директора «Почты России» Сергея Емельченкова к 3,5 года колонии общего режима. RT на русском

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении. Газета.Ru

Также суд назначил три года колонии общего режима руководителю департамента управления IT-сервисами Андрею Синичкину. Бывших топ-менеджеров признали виновными по статье 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. Lenta.ru

Суд приговорил бывшего замдиректора «Почты России» к 3,5 года колонии
© Почта России/РИА Новости
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