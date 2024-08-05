Стало известно, чем владеет задержанный генерал Шестеров

Задержанный генерал-майор Владимир Шестеров и его жена владеют тремя земельными участками, двумя квартирами, четырьмя автомобилями и мотоциклом. Об этом сообщил Telegram-канал Mash. Газета.Ru

Канал отметил, что на Шестерова зарегистрированы автомобили Skoda Karoq и Skoda Yeti. Согласно публикации, на его супругу Валентину были записаны внедорожник Volkswagen Touareg, премиальный минивэн Mercedes-Benz V250 4Matic, две квартиры в Тушково, два участка на 1,2 тысячи «квадратов» с двухэтажным домом и на 127 «квадратов» в Царском селе, а также участок на 1,5 тысячи квадратных метров в элитном закрытом поселке на территории дома отдыха «Лужки». News.ru

Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила о задержании по подозрению в мошенничестве Шестерова и директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова. ТАСС