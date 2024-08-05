В Госдуме прокомментировали арест руководителя парка «Патриот»

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин заявил, что поддерживает арест руководителя военно-патриотического парка «Патриот» в Подмосковье Вячеслава Ахмедова. В разговоре с NEWS.ru парламентарий подчеркнул, что необходимо задерживать всех подозреваемых в мошенничестве.

Депутат отметил, что вину руководства «Патриота» установит следствие и суд. По словам Заварзина, раз идут задержания, с этим должны разобраться. Парламентарий напомнил, что не надо трогать государственные деньги, они должны быть потрачены на те нужды, на которые их выделяют.

Я только приветствую [задержание руководства «Патриота»]. Всех подозреваемых в мошенничестве надо задерживать. Я не люблю слово «чистка», но тот, кто ворует, вне зависимости от чинов и рангов, все должны ответить. Конечно, их вину установит следствие и суд. Раз идут задержания, пусть разбираются. Пусть наконец-то проснутся. Не надо трогать государственные деньги. Нужно пускать их на предназначенные нужды, — высказался Заварзин.



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Военный суд отправил в СИЗО директора парка «Патриот» полковника Вячеслава Ахмедова в субботу, 3 августа. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу 235-го гарнизонного военного суда.

Журналисты отметили, что сведения о задержании руководителя парка появились только в понедельник, 5 августа.

«Материал поступил в суд в субботу и в этот же день был удовлетворен», — пояснил собеседник агентства.



Под стражей Ахмедов пробудет до 21 сентября, заметили в суде.

В пресс-службе уточнили, что по этому же делу задержан заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Владимир Шестеров.

По данным следствия, Ахмедов и Шестеров вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств в размере 40 млн рублей, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра.

Потерпевшей стороной по делу признали Минобороны России. Ахмедову и Шестерову грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей. На их активы наложили обеспечительный арест.

Следствие не исключает, что еще не все фигуранты дела установлены.

Директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов был задержан на своем рабочем месте. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Вячеслав Ахмедов был задержан следователями на своем рабочем месте. Он не знал о задержании", - сказал собеседник агентства.



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Директор подмосковного парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов, которого задержали силовики, за последние десять лет купил несколько премиальных автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

"По нашей информации, за последние десять лет Ахмедов купил Audi Q7, Mazda CX-5, Mercedes-Benz GLK, Audi A6 и Ford Focus. Часть из них продал перед назначением на пост директора военно-патриотического парка", - говорится в сообщении.



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Директор российского военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» Вячеслав Ахмедов, арестованный по делу о мошенничестве, владеет квартирами в центре Москвы и элитными автомобилями с «блатными» номерами. Об этом сообщает Mash в своем Telegram-канале.

По информации издания, Ахмедов был прописан в трех квартирах в центре столицы — на Большой Садовой, Левобережной и Зеленоградской улицах. Там же прописаны его дети. Кроме того, семья владеет квартирой в поселке Мулино в Нижегородской области.

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В рамках дела о мошенничестве в отношении замначальника ГУ инновационного развития Минобороны РФ Владимира Шестерова и директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова наложен арест на банковские счета, сообщает РБК со ссылкой на близкий к расследованию источник.

По его данным, подозрения в отношении руководства парка связаны с хищением бюджетных средств путем завышения стоимости контрактов.

Следователи изучают деятельность директора парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова с 2021 года.

Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Военные следователи проверяют всю деятельность Ахмедова на должности руководителя парка "Патриот" с 2021 года", - сказал собеседник агентства.



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Правоохранительные органы провели обыски в доме и на рабочем месте заместителя начальника главного управления инновационного развития Минобороны России Владимира Шестерова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"В настоящее время обыски прошли в доме у Шестерова и на рабочем месте", - говорится в сообщении.



Отмечается, что во время обысков следователями была изъята документация.

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Часть документов военно-патриотического парка «Патриот» в Подмосковье могут засекретить из-за связи с Минобороны РФ, это осложнит ход дела о коррупции, предположил в разговоре с NEWS.ru юрист Илья Русяев. Эксперт подчеркнул, что следователям может потребоваться особый доступ к некоторым материалам.

Интересный юридический аспект заключается в том, что парк «Патриот» является объектом Министерства обороны РФ. Это может усложнить расследование, так как часть информации может быть засекречена. Следователям потребуется особый допуск к некоторым документам, — пояснил юрист.



По его словам, речь идет о серьезном обвинении — мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц либо с использованием служебного положения. Русяев отметил, что может последовать наказание в виде 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

Еще один аспект — возможное расширение круга подозреваемых. Если подтвердится версия о системной коррупции, под следствием могут оказаться и другие чиновники, связанные с парком «Патриот» и оборонным ведомством, — заключил Русяев.



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