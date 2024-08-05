На юго-востоке Москвы эвакуируют торговый центр

Посетителей эвакуируют из торгового центра «Город» на юго-востоке Москвы, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». В помещении звучат громкоговорители, граждан просят организованно выйти из здания. News.ru

Причина эвакуации остается неизвестной. По словам очевидцев, на месте работают кинологи. Газета.Ru

2 августа на Новом Арбате в Москве эвакуировали кинотеатр «Октябрь» прямо во время кинопоказа. Гостей попросили покинуть здание кинотеатра по громкой связи. Lenta.ru