Исполнителя убийства Япончика заочно приговорили к 19 годам колонии

Мосгорсуд заочно вынес приговор киллеру Астамуре Бутбу, причастному к смерти криминального авторитета Вячеслава Иванькова по прозвищу Япончик. Убийце грозит 19 лет колонии. Ura.Ru

В инстанции добавили, что срок наказания злоумышленника будет исчисляться с момента его фактического задержания. Газета.Ru

Киллер находится в международном розыске, поэтому дело слушалось заочно. Следователи выяснили, что 28 июля 2009 года Бутба застрелил из снайперской винтовки Иванькова, который выходил из ресторана на Хорошевском шоссе в Москве. Москва24