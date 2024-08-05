На юго-востоке Москвы эвакуируют торговый центр

Посетителей эвакуируют из торгового центра «Город» на юго-востоке Москвы, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». В помещении звучат громкоговорители, граждан просят организованно выйти из здания.

При этом причины эвакуации на данный момент неизвестны. К месту происшествия тем временем прибыли кинологи.

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга 3 августа получили сразу несколько сообщений о минировании объектов в городе. Злоумышленники угрожали устроить взрывы на ярмарке «Юнона», в консерватории им. Римского-Корсакова и метрополитене. Все сигналы оказались ложными.

Одного из лжеминеров задержали на территории «Юноны». Им оказался 48-летний житель Череповца. Ранее мужчину судили за хулиганство, кражу, разбой и угон авто. При этом злоумышленника, «заминировавшего» консерваторию и метро, найти пока не удалось. Установлено, что номер телефона, с которого были высланы угрозы, зарегистрирован в Петербурге. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого из петербургского Эрмитажа эвакуировали посетителей из-за сообщения о минировании. В этот же день стало известно, что Нижний парк в Петергофе закрыт на неопределенный срок в связи с аналогичной угрозой от анонима.