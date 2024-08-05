Стало известно, когда арестовали директора парка «Патриот»
Военный суд отправил в СИЗО директора парка «Патриот» полковника Вячеслава Ахмедова в субботу, 3 августа. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу 235-го гарнизонного военного суда.
Журналисты отметили, что сведения о задержании руководителя парка появились только в понедельник, 5 августа.
«Материал поступил в суд в субботу и в этот же день был удовлетворен», — пояснил собеседник агентства.
Под стражей Ахмедов пробудет до 21 сентября, заметили в суде.
В пресс-службе уточнили, что по этому же делу задержан заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Владимир Шестеров.
По данным следствия, Ахмедов и Шестеров вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств в размере 40 млн рублей, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра.
Потерпевшей стороной по делу признали Минобороны России. Ахмедову и Шестерову грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей. На их активы наложили обеспечительный арест.
Раскрыта сумма хищений при госзакупках в парке «Патриот»
Следствие не исключает, что еще не все фигуранты дела установлены.