Военный суд отправил в СИЗО директора парка «Патриот» полковника Вячеслава Ахмедова в субботу, 3 августа. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу 235-го гарнизонного военного суда.

Журналисты отметили, что сведения о задержании руководителя парка появились только в понедельник, 5 августа.

«Материал поступил в суд в субботу и в этот же день был удовлетворен», — пояснил собеседник агентства.



Под стражей Ахмедов пробудет до 21 сентября, заметили в суде.

В пресс-службе уточнили, что по этому же делу задержан заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Владимир Шестеров.

По данным следствия, Ахмедов и Шестеров вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств в размере 40 млн рублей, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра.

Потерпевшей стороной по делу признали Минобороны России. Ахмедову и Шестерову грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей. На их активы наложили обеспечительный арест.

Раскрыта сумма хищений при госзакупках в парке «Патриот»

Следствие не исключает, что еще не все фигуранты дела установлены.