Подросток без вести пропал во время прогулки с отцом у реки

Спасатели третьи сутки ищут пропавшего 13-летнего ребенка, которого унесло течением реки Терек в Кабардино-Балкарской Республике, сообщает в Telegram региональное МЧС. Отмечается, что инцидент произошел 3 августа около станицы Александровская.

Сегодня утром работы по поиску ребенка в реке Терек возобновлены. Поиски проводятся вдоль прибрежной линии реки Терек, а также по акватории вниз по течению, — указали в ведомстве.



В поисково-спасательной операции задействованы 15 специалистов, а также три единицы техники и три плавсредства. Другие подробности не приводятся.

Telegram-канал Mash Gor, в свою очередь, сообщил, что трагический момент произошел во время прогулки с семьей по побережью — в какой-то момент он оступился и упал в воду, его тут же унесло течением, так как скорость течения на месте ЧП сейчас достигает шести метров в секунду. По его данным, ребенок страдает от ДЦП.

Ранее в Приморском крае завершились поиски трех человек, которые без вести пропали во время сплава на сапбордах. По версии следствия, их затянуло в шлюзовую систему по сбросу воды.

До этого в Геленджике затонула яхта, на борту которой находились пять человек. Две пассажирки, которая числились пропавшим, были найдены мертвыми.