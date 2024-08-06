Пилоты экстренно посадили самолет из-за вшей на голове у пассажирки

Самолет American Airlines совершил экстренную посадку после того, как пассажиры заметили вшей, ползающих по волосам женщины, во время полета, сообщает издание People.

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В середине июня рейс из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк совершил вынужденную посадку в Финиксе. По словам одного из путешественников, это произошло из-за вшей, замеченных на голове одной из пассажирок. Соседки женщины якобы увидели насекомых в ее волосах и сообщили об этом стюардессе. Затем пилоты решили изменить курс и прервать полет.

Экипаж не стал комментировать случившееся, пообещав дать более подробную информацию после посадки, однако и этого не произошло. Пассажиры покинули самолет, заселились в отель, предоставленный авиакомпанией, и через 12 часов отправились на этом же воздушном судне в Нью-Йорк.