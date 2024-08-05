Исполнителя убийства Япончика заочно приговорили к 19 годам колонии

Московский городской суд заочно приговорил к 19 годам колонии исполнителя убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как Япончик, Астамура Бутбу, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Осужденному назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщила судья.



Срок наказания Астамуру Бутбе будет исчисляться с момента его фактического задержания. Он скрылся от следствия и был объявлен в розыск.

Ранее Московский городской суд приговорил к 16 годам лишения свободы Нугзара Папаву - одного из соучастников убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова. По данным прокуратуры, Папава был нанят заказчиками убийства Япончика наряду с другими участниками группы, которая занималась его устранением. В его функции входила слежка за криминальным авторитетом, именно он выяснил, что Иваньков часто бывает в ресторане "Тайский слон" на Хорошевском шоссе. Папава подал сигнал снайперу Бутбе, стрелявшему в Япончика при выходе из ресторана, и помог ему скрыться с места преступления.

Приговоры были оглашены еще двум соучастникам преступления Муртазе Шадании и Джамбулу Джанашии. Они получили 16 и 15 лет колонии строгого режима соответственно.