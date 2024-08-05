Обстрелянным в Москве самокатчикам грозит штраф за пьяную езду

Молодым людям, которые подверглись нападению в Москве во время катания на самокатах, грозит штраф до 1,5 тысяч рублей за пьяную езду. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Накануне на юге Москвы прохожий открыл огонь из травматического пистолета по группе людей, катавшихся на самокатах. Двое получили ранения в спину. Стрелявший скрылся с места происшествия.

По данным Telegram-канала, среди молодых людей, подвергшихся нападению, был футболист медиафутбольного клуба Fight Nights Николай Бозаджи (Niko jr) и его друг Эрик Саитбурханов.

«Примерно за 20 минут до конфликта парни выпили несколько бутылок пива во дворе. Потом поехали кататься. (…) Гоняли по тротуарам», - пишет канал.



Теперь им грозит до 1,5 тысяч рублей за пьяную езду, утверждает Mash.

При этом, по данным канала, стрелявший в молодых людей прохожий задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. Сами пострадавшие «отделались легкими травмами».