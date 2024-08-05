Названа потерпевшая сторона в деле о хищении в «Патриоте»

Министерство обороны (МО) признали потерпевшей стороной по уголовному делу о хищении в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил России «Патриот». Lenta.ru

«В целях обеспечения погашения ущерба наложены обеспечительные меры на активы Ахмедова и генерала Шестерова, а также, как считает следствие, счета афелированных с ними компаний», — сообщил собеседник агентства. ТАСС

5 августа появилась информация о задержании руководства «Патриота» по подозрению в мошенничестве. Уточнялось, что строительство объекта курировал бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Газета.Ru