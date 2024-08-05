Умерла россиянка, впавшая в кому на отдыхе в Турции

Российская туристка, которая впала в кому во время отдыха в Турции, умерла в Москве в ночь на 5 августа, пишет Telegram-канал SHOT. Долгое время родственникам 62-летней женщины не разрешали перевезти ее в столичные клиники из-за операции в $20 тысяч, которую провели в Анталье.

Пенсионерка, работавшая врачом в Тюмени, отдыхала на курорте с внуками. Спустя пять дней отпуска у нее случился сердечный приступ. Как рассказала семья, операцию провели только после скандала со страховой компанией. Однако родственники не могли забрать ее, так как от них требовали деньги. При этом должное лечение пенсионерка там не получала, так как больница отказывала в лекарствах, ссылаясь на их отсутствие.

Туристку вернули в Москву в конце июля, когда она была в глубокой коме. Близкие считают, что пенсионерку можно было спасти, но время было упущено.

Ранее стало известно, что россиянка Татьяна Озолина, известная по соцсетям байкерша МотоТаня, погибла в турецкой провинции Мугла в результате ДТП. Девушка путешествовала по Турции и подробно освещала поездку в соцсетях.