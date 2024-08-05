Супруга расстрелявшего самокатчиков москвича объяснила мотивы мужа

Супруга мужчины, который стрелял из пневматического оружия по молодым людям на самокатах на юге Москвы, объяснила мотив поступка своего мужа. Об этом стало известно в понедельник, 5 августа.

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По словам женщины, один из самокатчиков мчался по пешеходной зоне, в один момент переехал ногу москвичу и даже не принес никаких извинений, собираясь ехать дальше. В результате случившегося началась словесная перепалка, который закончилась выстрелами из пневматического оружия.

В Москве прохожий обстрелял четырех самокатчиков

Водителем самоката был один из четырех друзей, которые ехали по 2-ому Верхнему Михайловскому проезду. Навстречу им шла компания мужчин и женщина. Самокатчики не успели вовремя совершить маневр и наехал на одного из прохожих.

— Супруг окликнул молодежь. Один из молодых людей развернулся и пошел в нашу сторону, выкрикивая фразы «Знаете ли вы, кто мой отец?», «Да вы понимаете, кого вы остановили?», — рассказала женщина.



По ее словам, супруг с друзьями попытался мирно урегулировать конфликт, однако молодые люди начали снимать их на телефон. Мужчина разозлился и стал стрелять в самокатчиков. Он несколько раз выстрелил в сторону обидчиков, которые быстро отъехали в сторону.

— Это пневматическое оружие, на него разрешение не нужно. Муж купил пистолет, пули и бронежилет два года назад, когда началась СВО. Он хотел подстраховаться на всякий случай. Обычно с собой пистолет не носил, хранил дома. Сейчас муж задержан, он дает показания в отделении полиции, — объяснила супруга стрелявшего.



Во время потасовки ранение получил Николай Бозаджи и его друг футболист. На данный момент жизням молодых людей ничего не угрожает, передает mk.ru.

41-летнему москвичу грозит до семи лет колонии за то, что тот открыл стрельбу по самокатчикам в Москве.