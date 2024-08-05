В Сети появились кадры задержания американского шпиона Пола Уилана в Москве в декабре 2018 года. Уилана задержали во время получения флеш-носителя от его российского источника в номере гостиницы «Метрополь».

В файлах, которые ему должны были передать, содержались секретные данные о сотрудниках Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

Западные СМИ пытались выставить Уилана невиновным и «несправедливо осужденным». На кадрах — одно из доказательств его вины, сообщает RT.

1 августа произошел масштабный обмен заключенными между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки. В частности, Россия освободила репортера WSJ Эвана Гершковича.

Американского журналиста задержали в Екатеринбурге во время получения секретной информации 30 марта 2023 года по подозрению в шпионаже. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что журналиста не просто подозревают в шпионаже — его «взяли с поличным». Согласно данным ФСБ, журналист по заданию американских властей осуществлял сбор сведений о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса, что является государственной тайной.