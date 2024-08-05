Названа особая примета находящегося на свободе серийного маньяка

В Вологодской области местных жителей просят помочь в расследовании дела серийного «Даниловского маньяка», сообщает «Онлайн Вологда» со ссылкой на материалы от регионального управления Следственного комитета. В деталях ориентировки появилась указание, что подозреваемый серии убийств с 1992 по 2011 годы умеет на затылке две очаговые седины.

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Подозреваемый – короткостриженый мужчина с проплешинами на затылке либо имевший отдельные участки седых волос, предположительно 1950-1965 годов рождения, плотного телосложения, ростом около 185 см. В 2005 году был замечен в темно-сером разгрузочном жилете, — говорится в ориентировке.



В текущем расследовании фигурируют 14 жертв. По данным следствия, маньяк во время убийства рвал на жертвах одежду и рисовал на стенах зданий порнографические изображения. Также на месте убийств находились изготовленные кустарным способом деревянные предметы, имитирующие изделия интимного предназначения. Предполагается, что маньяк склонен к коллекционированию женского белья.