СК: Директор парка "Патриот" Ахмедов задержан по делу о мошенничестве

Главное военное следственное управление Следственного комитета расследует уголовное дело в отношении должностных лиц Минобороны, ФГАУ "Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ "Патриот" и ФГАУ Конгрессно-выставочный центр "Патриот". Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ - Мошенничество.

"В рамках уголовного дела задержан директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов, по ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - заявила Петренко.

Кроме того, задержан замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Владимир Шестеров. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По данным следствия, указанные лица вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка "Патриот" и конгрессно-выставочного центра.

"По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления", - говорится в сообщении СК.

Оперативное сопровождение обеспечивают сотрудники ФСБ России.