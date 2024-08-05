Руководителей парка «Патриот» задержали в Москве

Руководство парка культуры и отдыха Минобороны РФ «Патриот», который расположен рядом с подмосковным городом Кубинка, задержали в Москве по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщил Telegram-канал PostNews со ссылкой на источник. Газета.Ru

Пока не установлено, кто именно стал объектом внимания Следственного комитета. По словам первого источника, некоторые сотрудники «Патриота» оказались заблокированы на рабочих местах в центре управления парка. Также известно, что отдельных представителей администрации забрали на допросы. News.ru

23 июля в «Патриоте» прошли обыски, которые, как сообщалось, были связаны с мошенничеством в сфере государственных закупок. Ущерб от этих действий оценивается не менее чем в 40 миллионов рублей. runews24.ru