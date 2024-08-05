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Топ-менеджер выстрелил из арбалета в коллегу и избежал наказания в зоне СВО

Бывший топ-менеджер ТГК-14 Игорь Рыжков подписал контракт с Минобороны РФ и уехал в зону проведения СВО, он обвинялся в попытке убийстве коллеги, пишет «Чита.Ру». Подозреваемый лишился должности советника гендира и выстрелил в Андрея Артамонова, которого назначили на его должность.

Топ-менеджер выстрелил из арбалета в коллегу и избежал наказания в зоне СВО
© News.ru

По данным издания, Рыжков посчитал, что Артамонов имеет прямое отношение к кадровой перестановке, и решил отомстить ему за потерю заработка в размере восемь миллионов рублей в год. Он подкараулил жертву утром 31 мая на улице Лермонтова, и выстрелил в него из арбалета. Пострадавшему удалось увернуться, стрела угодила в пиджак. Изначально Рыжкова оправдали, но затем дело вновь было возвращено в суд, после обвиняемого признали виновным.

Ранее офицер ВДВ Радик Айсин отправился в зону проведения СВО на фоне уголовного дела о поездке в магазин с автоматом АК-74. Мужчине грозило восемь лет лишения свободы, он попросил проявить к нему снисходительность и затем подписал контракт с Минобороны РФ. В итоге офицер получил условный срок.

До этого мужчина, который обманул клиентов на миллионы рублей, смог избежать последствий, уехав на СВО. Общий ущерб от действий мошенника превысил 15 млн рублей.

Происшествия
Игорь Рыжков
Минобороны России
ТГК-14