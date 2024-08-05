Топ-менеджер выстрелил из арбалета в коллегу и избежал наказания в зоне СВО

Бывший топ-менеджер ТГК-14 Игорь Рыжков подписал контракт с Минобороны РФ и уехал в зону проведения СВО, он обвинялся в попытке убийстве коллеги, пишет «Чита.Ру». Подозреваемый лишился должности советника гендира и выстрелил в Андрея Артамонова, которого назначили на его должность.

© News.ru

По данным издания, Рыжков посчитал, что Артамонов имеет прямое отношение к кадровой перестановке, и решил отомстить ему за потерю заработка в размере восемь миллионов рублей в год. Он подкараулил жертву утром 31 мая на улице Лермонтова, и выстрелил в него из арбалета. Пострадавшему удалось увернуться, стрела угодила в пиджак. Изначально Рыжкова оправдали, но затем дело вновь было возвращено в суд, после обвиняемого признали виновным.

Ранее офицер ВДВ Радик Айсин отправился в зону проведения СВО на фоне уголовного дела о поездке в магазин с автоматом АК-74. Мужчине грозило восемь лет лишения свободы, он попросил проявить к нему снисходительность и затем подписал контракт с Минобороны РФ. В итоге офицер получил условный срок.

До этого мужчина, который обманул клиентов на миллионы рублей, смог избежать последствий, уехав на СВО. Общий ущерб от действий мошенника превысил 15 млн рублей.